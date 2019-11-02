«Молочная женщина»: Александрова вспомнила, как поправилась на восемь килограммов

Марина Александрова обладает стройной фигурой и эффектной внешностью, поэтому многие были удивлены, когда она сыграла Екатерину Великую в сериале. Однако девушка справилась со своей задачей. Более того, ей пришлось сняться в таком количестве откровенных сцен, что премьера третьего сезона сериала «Екатерина. Самозванцы» привлекла большое внимание зрителей. Именно этой картине был посвящен новый выпуск передачи «Привет, Андрей!».

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Ведущий Андрей Малахов сразу поинтересовался у героини, свалилась ли на нее волна популярности после премьеры нового сезона. «Ты знаешь, я счастливый человек. На эти две недели меня вывезли из страны. Мой муж! Просто мы договаривались, у нас был отпуск запланированный, и так получилось, что ровно в первый день показа сериала я улетела и вернулась вчера, когда сериал закончился. Поэтому корона на моей голове не выросла!» — рассказала актриса.

К слову, она призналась, что каждый день два часа занимало ее преображение в Екатерину II. По словам девушки, съемки первой части картины проходили в Чехии. На сцене, где императрицу коронуют, Александрова облачена в накидку с четырехметровым шлейфом и корону из метала, которая была очень тяжелой.

«Весила она больше 12 килограммов, наверное», — призналась звезда. «Когда я ее сняла, у меня была вмятина в голове», — посетовала актриса.

Как оказалось, Марине пришлось много работать над собой для этой роли. Екатерина Великая обладала пышными формами, но не всегда.

«Для первой части я, наоборот, худела, потому что если посмотреть коронационное платье Екатерины, то оно достаточно маленьких объемов. Она также хорошо держалась в седле, у нее была мальчишеская структура, когда она только приехала сюда, а потом на русских борщах она поправилась. А во второй части я уже весила плюс восемь килограммов. Я расскажу секрет. Я тогда только родила дочку Екатерину. Я кормила ее еще, поэтому была такая молочная женщина», — вспомнила Александрова.

Исполнитель роли графа Алексея Орлова — Артем Алексеев. Он признался, что его супруга еще не смотрела сериал. Молодой мужчина смущался, когда в студии показали его постельные сцены с Мариной.