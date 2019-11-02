Навка отреагировала на фото 21-летней дочери Пескова в кожаном комбинезоне

Как известно, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счастлив в браке с фигуристкой Татьяной Навкой. Они растят дочку надежду. Пятилетняя девочка уже делает успехи на льду, а также занимается балетом. Также у Пескова есть дочка Елизавета от прошлых отношений. Девушке уже 21 год. она долгое время жила и училась во Франции, а теперь большую часть времени проводит в Москве. В соцсети она ведет своеобразный дневник, в котором высказывается о своей жизни и последних новостях.

Так на днях Лиза посвятила очередной пост современной музыке. Она призналась, что является меломаном, но современные треки ее не всегда радуют. Ей довелось побывать на вечеринке в компании Алеси Кафельниковой, восходящей модели. Для появления на публике дочь Пескова выбрала кожаный комбинезон с глубоким декольте. Наряды из кожи являются трендом осени. Ее подруга предпочла алое платье с руюшами и массивные ботинки черного цвета.

«Залог хорошей вечеринки в наше время — только свои люди и никого лишнего, а также музыка от 70 до нулевых!», — написала Лиза. View this post on Instagram A post shared by Elizaveta Dmitrievna (@lisa_peskova) on Oct 27, 2019 at 9:47am PDT

Одной из первых на ее пост отреагировала Навка. Она восхитилась смелым образом своей падчерицы. «Ваууууууу! Очень крутое фото!», — заявила спортсменка. Поклонники тоже не остались в стороне. Многим пришелся по вкусу выбор девушки. «Костюм — класс!»,«Лиза, вы очень красивая», «Какой наряд. Это стиль», «Очень хороша», «Даже можете составить конкуренцию модели», «Фарфоровое лицо», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что в день рождения Пескова Лиза разоткровенничалась. Она призналась, что близкие часто пошучивают над Дмитрием. Девушка отметила, что в обычной жизни они очень харизматичный и не имеет ничего общего «с усатым дядей в костюме из телевизора».