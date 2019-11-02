«Силиконовая» Катя Король жалеет, что накачала грудь

Бывшая жена эпатажного Венцеслава Венгржановского Катя Король жалеет, что в свое время легла под нож ради увеличения груди. Журналистам дизайнер и экс-участница «Дома-2» рассказала, что всего на ее счету числится три операции, однако в один из сеансов медики «перекраивали» ей нос. На услуги специалистов Катя Король потратила 2,5 миллиона рублей.

Журналу StarHit девушка поведала, что, несмотря на ее полную удовлетворенность внешностью, о хирургических вмешательствах она все же жалеет. Действие наркоза оказалось не таким безобидным, как об этом говорят врачи – после очередного этапа девушка начала страдать от провалов в памяти. Теперь Король может прийти в магазин и забыть, что именно нужно купить.

«Да, многие специалисты уверяют, что это безопасно, но на самом деле это сомнительное утверждение. Сейчас все хорошо, я полностью восстановилась. Так что прежде, чем решиться на подобный шаг, стоит взвесить все за и против», – призывает она.

Примечательно,что самую ценную свою часть тела Король решила обезопасить – она застраховала грудь на 10 миллионов рублей. Причем сделала это еще до прихода на проект. Тогда Король боялась, что очередная драка с соперницами по женской комнате закончится фатально. Заработать на этом, правда, Король так и не удалось.