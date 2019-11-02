Рудковская в платье с двухметровым шлейфом устроила фотосессию на стремянке

Яна Рудковская в последнее время много трудится. Она снялась в реалити-шоу «ЯнаСупер», которое покажет жизнь знаменитости и ее семье без прикрас. Также блондинка помогает мужу Евгению Плющенко подготовить новое ледовое шоу «Золушка». Она снялась в своем любимом бальном платье для буклета, хоть в самой постановке главную роль сыграет фигуристка Юлия Липницкая. Похоже, что участие в фотосъемках так понравилось продюсеру, что она вошла в раж.

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Накануне Яна предстала в черном платье-макси с объемными рукавами и кружевом. Она сообщила, что сменила прическу и покрасила волосы. Поклонники отметили, что преображение очень идет светской львице. Как оказалось, позже она переоделась и продолжила съемку уже в Государственном музее-усадьбе Архангельское. Там Рудковская взобралась на стремянку и позировала в роскошной старинной люстры в молочном платье с перьями и двухметровым шлейфом.

«В фантастическом платье , от Georges Hobeika couture с 2 метровым шлейфом в усадьбе Архангельское прикоснулась к легендарной люстре на 132 свечи, которая сделана из мастики и папье-маше, а выглядит как бронзовая. Невольно задумываешься, что самая богатая семья в России — Юсуповы тоже иногда экономили, хотя визуально это выглядело что тогда, что сейчас wow!», — поделилась впечатлениями светская львица.

К слову, многие поклонники узнали в обстановке детали, которые очень напоминают кадры из полнометражного фильма «Секс в большом городе», где героиня Сары Джессики Паркер участвует в свадебной фотосессии для глянца и позирует в наряде от кутюр на стремянке и у люстры. Но не всем подписчикам знаменитости понравилась ее задумка. «Платье невероятное», «Прямо Керри Брэдшоу», «Я тоже подумала, что её скопировали, только там эффектнее зал был и люстра тоже», «Роскошь и грязь не смешивают», «Сочетание с обшарпанное стремянкой — ужас», — стали комментировать пост подписчики.