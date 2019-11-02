Бывшие и настоящие: Соколовский поздравил Дакоту с успехом в чарте iTunes

Бывший муж Дакоты Влад Соколовский поздравил экс-супругу с топ-1 в iTunes. 1 ноября певица выпустила новый трек «Застрелить». За сутки композиция набрала рекордное количество скачиваний и возглавила рейтинг медиаплощадки. Сама Дакота позже отметила, что очень рада вернувшемуся к ней успеху и искренне благодарит всех, кто ее поддержал.

«Я не знаю, чем я заслужила такую аудиторию, правда. Вы просто космические, я обязана вам всем!!» — высказалась она.

Оставила певица интригу и в вопросе возможного клипа. Дакота пообещала подумать над иллюстрированием трека в ближайшее время.

Не смог проигнорировать успех матери своей дочери и Влад Соколовский. Он поздравил Риту в комментариях в ее личном микроблоге, намекая, что «песня – огонь». Дакота, в свою очередь, поблагодарила бывшего возлюбленного в той же манере. Одна из подписчиц поспешила подметить трогательное общение между некогда женатыми звездами и резюмировала, что «творчество Дакоты исцеляющее настолько, что поблагодарить за него хочется и Соколовского».