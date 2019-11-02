Гоша Куценко впервые отреагировал на сообщения о своих долгах

Совсем недавно СМИ сообщили о том, что актер задолжан налоги. Актер впервые сам ответил на слухи.

На днях пресса сообщила, что Гоша Куценко задолжал государству налоги. Teleprogramma.pro связалась с агентом актера, которая заявила, что информация не соответствует действительности. Тем не менее на сайте ФНС отображалась информация о задолженностях Куценко.

Актер не комментировал эти сведения. Однако на своей странице в Instagram он все же выразил свое отношение к ситуации. В новом посте Куценко разместил скриншот материала одного из изданий, в котором сообщалось о долгах, а рядом — собственную фотографию в образе бездомного в старом пальто, спортивной шапке и с длинными волосами и бородой. «ОБНАРУЖЕН СКРЫВАЮЩИЙСЯ ГОША КУЦЕНКО», — гласит надпись на фото.

Подписчики актера живо отреагировали на пост. Екатерина Стриженова, например, написала: «Гоша, если решишь подавать за клевету, имей в виду, что у меня есть хороший адвокат по таким делам!» «Гоша, заплати налоги и спи спокойно…» — пошутил кто-то из фолловеров.