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Гоша Куценко впервые отреагировал на сообщения о своих долгах

Совсем недавно СМИ сообщили о том, что актер задолжан налоги. Актер впервые сам ответил на слухи.

Гоша Куценко впервые отреагировал на сообщения о своих долгах
Гоша Куценко. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

На днях пресса сообщила, что Гоша Куценко задолжал государству налоги. Teleprogramma.pro связалась с агентом актера, которая заявила, что информация не соответствует действительности. Тем не менее на сайте ФНС отображалась информация о задолженностях Куценко. 

Актер не комментировал эти сведения. Однако на своей странице в Instagram он все же выразил свое отношение к ситуации. В новом посте Куценко разместил скриншот материала одного из изданий, в котором сообщалось о долгах, а рядом — собственную фотографию в образе бездомного в старом пальто, спортивной шапке и с длинными волосами и бородой. «ОБНАРУЖЕН СКРЫВАЮЩИЙСЯ ГОША КУЦЕНКО», — гласит надпись на фото. 

Подписчики актера живо отреагировали на пост. Екатерина Стриженова, например, написала: «Гоша, если решишь подавать за клевету, имей в виду, что у меня есть хороший адвокат по таким делам!» «Гоша, заплати налоги и спи спокойно…» — пошутил кто-то из фолловеров. 

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Гоша Куценко впервые отреагировал на сообщения о своих долгах
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