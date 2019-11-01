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Айза Анохина перестала скрывать, что не живет с мужем

В интервью блогер рассказала, почему предпочитает жить одна.

Айза Анохина перестала скрывать, что не живет с мужем
Айза Анохина. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Айза Анохина уже намекала в своем микроблоге на некоторые сложности в отношениях с мужем Дмитрием. Однако в откровенном интервью Peopletalk она решила развить эту тему. 

Айза с сыном
Айза с сыном. Фото: Михаил Фролов/КП

Айза призналась, что они с мужем временно не живут вместе. При этом она отмечает, что продолжает общаться и даже работать с супругом. Про свою новую квартиру на Павелецкой в Москве она говорит, что она является также и домом Дмитрия, и он может в любой момент туда прийти. 

«У нас очень сложные характеры, и мы, к сожалению, не можем иногда договориться», — объясняет решение жить отдельно Айза. Она признается, что основные сложности начались в последние полгода. По ее словам, ни ей, ни Дмитрию не удается принять характер друг друга. Одной из причин Анохина называет свою любовь к чистоте, которую не разделят муж.

Помимо этого, она заметила, что долгое время старалась быть «милой девочкой», несмотря на то, что много работала. Однако ее старания, по утверждению Айзы, «обесценивали». Она добавила, что привыкла ни от кого не зависеть в финансовом отношении. Анохина признала также, что, вероятно, допускает ошибку в отношениях, отдавая приоритет своей независимости: по ее словам, мужчинам не хочется брать ответственность за сильного человека. 

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Айза Анохина перестала скрывать, что не живет с мужем
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