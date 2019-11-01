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Олег TERNOVOY назвал коллектив, который считает конкурентом в шоу-бизнесе

Артист поговорил с Teleprogramma.pro в день своего 27-летия.

Олег TERNOVOY назвал коллектив, который считает конкурентом в шоу-бизнесе
Олег Терновой. Фото: instagram.com/ternovoy_oleg

Олег Терновой уже хорошо известен российской публике. Во многом это заслуга лейбла Black Star, с которым он сотрудничает. Артист не смог с первого раза попасть в команду Тимати, зато сейчас считает его наставником и старшим товарищем. 

В разговоре с Teleprogramma.pro 27-летний исполнитель рассказал, что считает проект «Песни» на ТНТ лучшим трамплином для молодых исполнителей. Таковым он стал и для него лично. 

Несмотря на свой успех, Олег задумывается и о соперничестве. Так, самым большим изъяном в современных исполнителях он назвал невежество. А вот в качестве своего главного конкурента на российской сцене Терновой в шутку называет ансамбль «Золотое кольцо». 

Надежда Кадышева
Надежда Кадышева. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

По всей видимости, Надежде Кадышевой стоит насторожиться. Песни молодого исполнителя набирают все большую популярность. В том числе «Не о любви», которую он называет в числе любимых. А сам артист утверждает, что только сейчас, в свои 27 лет, просыпается. 

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Тэги:

TernovoyКанал ТНТЛейбл "Black Star"Олег ТерновойТиматишоу "Песни"
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Олег TERNOVOY назвал коллектив, который считает конкурентом в шоу-бизнесе
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