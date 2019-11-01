Олег TERNOVOY назвал коллектив, который считает конкурентом в шоу-бизнесе

Артист поговорил с Teleprogramma.pro в день своего 27-летия.

Олег Терновой уже хорошо известен российской публике. Во многом это заслуга лейбла Black Star, с которым он сотрудничает. Артист не смог с первого раза попасть в команду Тимати, зато сейчас считает его наставником и старшим товарищем.

В разговоре с Teleprogramma.pro 27-летний исполнитель рассказал, что считает проект «Песни» на ТНТ лучшим трамплином для молодых исполнителей. Таковым он стал и для него лично.

Несмотря на свой успех, Олег задумывается и о соперничестве. Так, самым большим изъяном в современных исполнителях он назвал невежество. А вот в качестве своего главного конкурента на российской сцене Терновой в шутку называет ансамбль «Золотое кольцо».

По всей видимости, Надежде Кадышевой стоит насторожиться. Песни молодого исполнителя набирают все большую популярность. В том числе «Не о любви», которую он называет в числе любимых. А сам артист утверждает, что только сейчас, в свои 27 лет, просыпается.