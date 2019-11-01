Седокова назвала женатого любовника подарком небес

1 ноября певица Анна Седокова оставила трогательное послание в Instagram для своего возлюбленного — латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Артистка рассказала, что в этот день спортсмен прилетел к ней в 5 часов утра, после очень сложной игры. Мужчина поехал на студию, где работала исполнительница и провел с ней время.

Этот поступок продемонстрировал Анне, что она по-настоящему важна своему новому бойфренду. В своем посте она назвала Яниса чудом и попросила у бога терпения и мудрости, чтобы не испортить отношения с этим мужчиной.

«Знаю, что моя жизнь — не образец, который можно показывать детям, но, наверное, я все же сделала что то хорошее, ведь небеса наградили меня тобой. Ты человек, который сделал меня лучше. Ты — мой воздух , мое дыхание и моя гордость», — трогательно написала Седокова, опубликовав совместное фото с Тиммой.

Это был бы очень красивый роман, если бы не одно весомое обстоятельство — баскетболист женат на другой женщине. Впрочем, Янис намерен развестись с нынешней супругой, хотя у них есть и общий ребенок. У самой 36-летней Анны, напомним, трое детей от разных мужчин.