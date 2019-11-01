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Эксперт рассекретил слова принца Чарльза при виде новорожденного Гарри

Старший сын Елизаветы II мечтал иметь сына и дочь.

Эксперт рассекретил слова принца Чарльза при виде новорожденного Гарри
Принц Чарльз. Фото: Globallookpress

Принц Уильям родился у Дианы и Чарльза спустя год после их женитьбы 21 июня 1982 года. Принц Уэлльский был весьма доволен, что после него на престоле будет мужчина.

Но когда Диана забеременела второй раз, ее супруг очень надеялся, что у его сына появится сестра. Его чаяния были настолько велики, что леди Ди даже не осмелилась сказать ему о результатах УЗИ и была вынуждена скрывать от мужа правду.

Об этом рассказал королевский биограф Эндрю Мотон в своей книге «Диана: Ее правдивая история». «Я знал, что у Дианы будет мальчик, так как я видел снимок. А Чарльз всегда хотел девочку. Он хотел двух детей — сына и дочь», — пояснил он.

Об этом рассказала ему сама Диана: «Я знала, что Гарри будет мальчиком и не сказала ему». Второй сын Чарльза родился 15 сентября 1984 года.

Когда принц Уэльский впервые увидел новорожденного Гарри он произнес: «О боже, это мальчик!», после чего последовал второй комментарий: «И у него даже рыжие волосы».

Чарльз не мог смириться с тем, что Гарри не девочка вплоть до его крестин. Он признавался матери Дианы Фрэнсис Кидд, что они были очень разочарованы. «Мы думали будет девочка», — цитирует принца Express.

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Эксперт рассекретил слова принца Чарльза при виде новорожденного Гарри
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