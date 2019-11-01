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Когда клоуны были не страшными: принцесса Евгения поделилась детским фото с Хеллоуина

Дочь принца Эндрю поздравила поклонников с Днем всех святых.

Когда клоуны были не страшными: принцесса Евгения поделилась детским фото с Хеллоуина
Принцесса Евгения. Фото: Globallookpress

В ночь с 31 октября на 1 ноября в англоязычных странах отпраздновали Хеллоуин. Странички знаменитостей пестрят поздравлениями с Днем всех святых. Не осталась в стороне и принцесса Евгения.

Дочь герцога Йоркского выложила архивный снимок. На нем она, еще совсем маленькая, смеется трюку, который ей показал лицедей. «Когда клоуны еще не были страшными… счастливого Хеллоуина», — пожелала она.

Свой пост она проиллюстрировала эмоджи в виде тыквы.

Поклонники не замедлили отреагировать на публикацию и тоже поздравили принцессу с днем всех святых. Они также попросили ее почаще делиться снимками из светлого прошлого.

Репутацию клоунов изрядно «подмочил» Стивен Кинг. По мотивам его книги был снят фильм «Оно», где злобный лицедей терроризирует детей. После этого в сознании многих образ клоуна стал ассоциироваться с некими темными силами.

В свое время ассоциация американских клоунов даже написала заявление, в котором обвиняла писателя в том, что тот испортил светлый образ шутника, а артисты из-за него начали терять работу.

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Британская королевскаяБританская королевская семьяпринцесса ЕвгенияХеллоуин
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Когда клоуны были не страшными: принцесса Евгения поделилась детским фото с Хеллоуина
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