ЗВЕЗДЫ

«Помилуйте! Чистый джин!»: раскрыт рецепт ухода за бриллиантами королевы

Ювелирная коллекция Елизаветы II считается одной из самых ценных в мире.

«Помилуйте! Чистый джин!»: раскрыт рецепт ухода за бриллиантами королевы
Королева Елизавета. Фото: Globallookpress

Бриллианты, как известно, лучшие друзья девушек и королева Великобритании вполне разделяет эту точку зрения — ее коллекции могут позавидовать многие.

Однако как и за всеми ювелирными украшениями, драгоценностям Ее Величества тоже нужен определенный уход, чтобы они радовали своим сиянием их обладательницу.

Анджелла Келли в своей книге «Изнанка: Королева, камердинер и гардероб» рассказала, что Ее Величество чистит их с помощью… чистого джина.

«Она использует джин для чистки своих бриллиантов», — рассказала Келли. Королевский эксперт Марк Хейз подтвердил справедливость этих слов, а его коллега Лоррейн добавила, что в качестве чистящего средства можно использовать водку, пишет Express.

Однако, тут, как в случае с булгаковской Маргаритой, так и просится «цитата» кота Бегемота: «Помилуйте, королева, разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый джин!».

Ранее сообщалось, что камердинер королевы зачастую разнашивала ее новые туфли, так как у нее с Елизаветой II был один размер ноги. Келли проработала на Ее Величество 25 лет.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяЕлизавета IIкоролева ЕлизаветаКоролева Елизавета IIКролева Елизавета 2 последние новости
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Помилуйте! Чистый джин!»: раскрыт рецепт ухода за бриллиантами королевы
Интересно?
Поделись с друзьями: