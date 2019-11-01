«Помилуйте! Чистый джин!»: раскрыт рецепт ухода за бриллиантами королевы

Ювелирная коллекция Елизаветы II считается одной из самых ценных в мире.

Бриллианты, как известно, лучшие друзья девушек и королева Великобритании вполне разделяет эту точку зрения — ее коллекции могут позавидовать многие.

Однако как и за всеми ювелирными украшениями, драгоценностям Ее Величества тоже нужен определенный уход, чтобы они радовали своим сиянием их обладательницу.

Анджелла Келли в своей книге «Изнанка: Королева, камердинер и гардероб» рассказала, что Ее Величество чистит их с помощью… чистого джина.

«Она использует джин для чистки своих бриллиантов», — рассказала Келли. Королевский эксперт Марк Хейз подтвердил справедливость этих слов, а его коллега Лоррейн добавила, что в качестве чистящего средства можно использовать водку, пишет Express.

Однако, тут, как в случае с булгаковской Маргаритой, так и просится «цитата» кота Бегемота: «Помилуйте, королева, разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый джин!».

Ранее сообщалось, что камердинер королевы зачастую разнашивала ее новые туфли, так как у нее с Елизаветой II был один размер ноги. Келли проработала на Ее Величество 25 лет.