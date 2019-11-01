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Меган Маркл успокоила увидевшую ее в пекарне плачущую женщину

Жена принца Гарри посетила благотворительную пекарню, растрогав ее подопечных.

Меган Маркл успокоила увидевшую ее в пекарне плачущую женщину
Меган Маркл. Фото: GlobalLookPress

Меган Маркл с официальным визитом посетила лондонскую пекарню, которая занимается помощью женщинам, лишенным возможности адаптироваться в обществе. Здесь женщин обучают кулинарному мастерству и трудоустраивают. 

Ранее Герцогиня Сассекская внесла пекарню в список организаций, которые действуют ради перемен в обществе. Рейтинг она составляла для журнала Vogue. 

Владельцы заведения пригласили Маркл на открытие второй локации. Жена принца Гарри с радостью приняла участие в развлечениях, которые устроили организаторы. 

«Это прекрасный пример, как можно объединять и поднимать дух в трудные времена для общего блага», — написано на странице герцогов Сассекских в Instagram. Маркл пообщалась с подопечными пекарни, которые не скрывали восторга от ее визита. Она также утешила расплакавшуюся женщину, которая пострадала от домашнего насилия. 

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Меган Маркл успокоила увидевшую ее в пекарне плачущую женщину
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