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«Заткнуться и отойти в сторону»: Меньшова дала совет, как сохранить брак

Телеведущая ответила на комментарий одного из подписчиков, который усомнился, что в ее отношениях с мужем все в порядке.

«Заткнуться и отойти в сторону»: Меньшова дала совет, как сохранить брак
Юлия Меньшова. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Не так давно Юлия Меньшова отправилась в долгожданный отпуск. Многие обратили внимание на то, что отдыхать телеведущая поехала одна. Ее муж Игорь Гордин в этот момент находился на гастролях. 

Разумеется, некоторые подписчики не смогли обойти стороной того факта, что Меньшова отдыхала не в кругу семьи. Один из фолловеров Юлии предположил, что в паре случился разлад. По словам мужчины, супруги должны всегда находиться вместе. Телеведущая решила ответить ему на своей странице в Instagram. 

«Подобные идеи я разделяла лишь в ранней юности, когда нервно поглядывала на горизонт, в ожидании «прискока» принца на белом коне»», — заявила Юлия. Она призналась, что с возрастом начала понимать, что люди по-разному понимают личное пространство и свободу. Именно в умении понимать это, по мнению Меньшовой, и заключается любовь. 

Она вспомнила также, как кто-то спросил у Мерил Стрип, в чем секрет счастливой семейной жизни. На это актриса ответила: «Умение заткнуться». «Заткнуться, отойти в сторону, дать любимому человеку просто прийти в себя, переждать, перетерпеть, дать необходимую ему в данный момент свободу вздоха и выдоха — это целая наука женской мудрости», — подвела итог телеведущая. 

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Тэги:

бракбрак и семьятелеведущаяЮлия Меньшова
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«Заткнуться и отойти в сторону»: Меньшова дала совет, как сохранить брак
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