«Вы сможете это съесть?»: у королевы оказалась своя собственная «книга жалоб и предложений»

Королевские источники не раз рассказывали, что королева весьма неприхотлива в еде и довольствуется простыми блюдами. Однако какие-то рамки все же существуют и шеф-поварам лучше не пересекать эту черту.
Бывший королевский слуга Чарльз Оливер рассказал, что у королевы и принца Филиппа есть свои собственные «книги жалоб и предложений» — небольшие блокноты, где они делают заметки о каждом блюде.
В своей книге «Ужин в Букингемском дворце» он отметил, что блокнот королевы, как правило, пуст, так как Ее Величество не делает культа из еды.
Как правило, туда она заносит пометки о предпочтениях кого-либо из гостей, например, не подавать жареный картофель или брюссельскую капусту. Все эти рекомендации потом передаются на кухню для сведения шеф-повара, если гость снова посетит дворец.
Однако однажды Елизавете II пришлось вырвать страничку из своего блокнота. В салате, который ей принесли, оказалась личинка улитки. Королева положила на бумагу обнаруженное «животное», а на ней оставила язвительный комментарий.
«Я нашла это в салате — вы сможете это съесть?», — поинтересовалась она.
К счастью для всех, на следующий день улитки в меню не числились, пишет Express.