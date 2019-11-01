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«Вы сможете это съесть?»: у королевы оказалась своя собственная «книга жалоб и предложений»

 Елизавета II, несмотря на свое высокое положение, в еде весьма неприхотлива. Однако бывали случаи, когда Ее Величество все же высказывала свое «фе».

«Вы сможете это съесть?»: у королевы оказалась своя собственная «книга жалоб и предложений»
Королева Елизавета. Фото: Globallookpress

Королевские источники не раз рассказывали, что королева весьма неприхотлива в еде и довольствуется простыми блюдами. Однако какие-то рамки все же существуют и шеф-поварам лучше не пересекать эту черту.

Бывший королевский слуга Чарльз Оливер рассказал, что у королевы и принца Филиппа есть свои собственные «книги жалоб и предложений» — небольшие блокноты, где они делают заметки о каждом блюде.

В своей книге «Ужин в Букингемском дворце» он отметил, что блокнот королевы, как правило, пуст, так как Ее Величество не делает культа из еды.

Как правило, туда она заносит пометки о предпочтениях кого-либо из гостей, например, не подавать жареный картофель или брюссельскую капусту. Все эти рекомендации потом передаются на кухню для сведения шеф-повара, если гость снова посетит дворец.

Однако однажды Елизавете II пришлось вырвать страничку из своего блокнота. В салате, который ей принесли, оказалась личинка улитки. Королева положила на бумагу обнаруженное «животное», а на ней оставила язвительный комментарий.

«Я нашла это в салате — вы сможете это съесть?», — поинтересовалась она.

К счастью для всех, на следующий день улитки в меню не числились, пишет Express.

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«Вы сможете это съесть?»: у королевы оказалась своя собственная «книга жалоб и предложений»
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