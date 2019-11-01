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О-ля-ля! Российская атлетка показала татуировку в интимном месте

Прыгунья Дарья Клишина опубликовала фото в бикини.

О-ля-ля! Российская атлетка показала татуировку в интимном месте
Дарья Клишина показала себя в купальнике. Фото: instagram.com/dariaklishina/

Российская легкоатлетка Дарья Клишина поделилась в Instagram фотографиями из бассейна. Спортсменка предстала перед подписчиками в черном купальнике, который открыл многие части ее тела.

Зрителям тут же бросилась в глаза татуировка на пятой точке 28-летней девушки. При ближайшем рассмотрении становится видно, что звезда спорта набила себе лилию на одной из ягодиц.

Подписчики красавицы тут же обратили внимание на этот рисунок. Ведь для многих татуировки на этой части тела являются чем-то пошлым и непотребным. Но в защиту Дарьи отметим, что лилия, сама по себе, символизирует чистоту.

Напомним, Клишина — известная прыгунья в длину, призёр чемпионатов мира и Европы. Сейчас девушка живет и тренируется в США, замужем еще не была.

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О-ля-ля! Российская атлетка показала татуировку в интимном месте
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