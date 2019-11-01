Сальма Хайек озадачила подписчиков загадочной фразой в соцсети

Голливудская актриса Сальма Хайек несколько озадачила фолловеров в Instagram. Сначала 53-летняя звезда опубликовала свой снимок в купальнике с подписью: «Люблю черепах на пляже». Поклонники не поняли, в чем смысл поста, и стали спрашивать женщину, при чем тут черепахи.

В следующем посте артистка призналась, что плохо умеет пользоваться соцсетями. Оказывается, она опубликовала не ту фотографию. Второй снимок уже был с черепахой, которая ползла по траве рядом с загорающей звездой.

Разобравшиеся, что к чему, поклонники тут же стали писать актрисе восхищенные комментарии, так как в свои 53 Сальма имеет прекрасную фигуру и остается горячей штучкой: и в плане темперамента, и в плане сексуальности. Ждем ее роли в новом кинокомиксе от Marvel «Вечные».