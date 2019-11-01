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«Христосуются взасос»: Невзоров показал последствия хэллоуинских поцелуев

Телеведущий иронично поделился с подписчиками историей пугающей, но романтичной историей.

«Христосуются взасос»: Невзоров показал последствия хэллоуинских поцелуев
Александр Невзоров/Фото: https://www.instagram.com/p/BmAn1JEhZyE/

Телеведущий Александр Невзоров иронично подошел к празднованию Хеллоуина и поведал подписчикам историю жутких средневековых поцелуев священников. В личном профиле в Instagram Александр Глебович разыграл короткое театральное представление с настоящим, пугающим реквизитом на заднем фоне.

С серьезным лицом Невзоров рассказал, что его брат с необычным, но очень церковным именем Павсикакий принял монашество три года назад. Однажды священнослужитель прочел книгу Гундяева и окаменел.

«Из этого состояния его не удается вывести уже пятый месяц. Он неподвижно сидит. Личико у него обглодано, потому что мальчик был смазливый, а архиепископы и епископы христосуются только взасос. Вот губы ему и объели. Такая вот хеллоуинская печальнейшая история», — запугал он свою аудиторию.

Подписчиков Невзоров, впрочем, нисколько не запугал. Люди оказались под большим впечатлением от рассказанного случая. Некоторые предложили Александру Глебовичу снять фильм. Они уверены, что у Невзорова получится неплохая лента.

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Александр НевзоровНевзоров новостистрашная историяХэллоуин
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«Христосуются взасос»: Невзоров показал последствия хэллоуинских поцелуев
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