«Знает свои сильные стороны»: Рудковская в алом мини сделала акцент на ноги

44-летняя Яна Рудковская не смогла пропустить вечеринку H&M. Для выхода в свет супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко выбрала алое мини-платье со шлейфом и черным лаковым пояском. Образ музыкального продюсера дополнили открытые босоножки на шпильке. Белокурые локоны знаменитость оставила распущенными, уложив их волнами.

Разбирая вечерний look Яны Рудковской в эксклюзивном интервью для Teleprogramma.pro селебрити-стилист и ведущая проекта «Перезагрузка» Лина Дембикова объяснила, почему возлюбленная фигуриста старается акцентировать внимание на своих ногах, подбирая наряды для светских раутов и мероприятий.

«Если сухо анализировать стиль Яны, можно прийти к заключению, что для нее характерна история с так называемым стилем наив и бэби-долл. Поэтому ее выбор платья на вечеринке H&M неудивителен», — отметила Дембикова.

По словам селебрити-стилиста, она была приятно удивлена, увидев Рудковскую в платье насыщенного алого оттенка, ранее на церемонии вручения премии телеканала «МУЗ-ТВ» возлюбленная Евгения Плющенко позировала рядом с Димой Биланом в мини-платье пудрового оттенка.

«На этот раз она отдала предпочтение глубокой и красивой алой палитре. Яна знает свои сильные стороны, открывая стройные и подтянутые ножки. Хвалю Рудковскую за то, что у нее есть свое стилистическое единство. Однако мне хотелось бы видеть больше элегантности», — добавила телеведущая.

Сама Яна не раз говорила о том, что привыкла к критике хейтеров. Супруга Евгения Плющенко старается отвечать на комментарии подписчиков в Instagram. Ранее музыкальный продюсер попыталась развеять слухи о своей семье. По словам знаменитости, многие полагают, что ее муж и младший сын Саша Плющенко работают на износ для того, чтобы она могла покупать себе брендовые вещи. Однако Яна утверждает, что это не так. Рудковская подметила, что вполне может обеспечивать семью, так как неплохо зарабатывает.