«Я видел, как он тратил свои силы на артистов!»: Нарцисс рьяно вступился за Фадеева

На фоне новости о том, что продюсер Максим Фадеев распустил всех артистов своего центра Malfa и отдал многим из них права на песни, портал Teleprogramma.pro позвонил одному из протеже композитора — певцу Пьеру Нарциссу. Как известно, хит исполнителя «Шоколадный заяц» написал именно маэстро.

Артист не стал раскрывать подробностей своих авторских прав, но отметил, что он никогда не имел никаких проблем с Максимом Фадеевым. Между двумя мужчинами сложились дружеские отношения.

«Сколько лет я был рядом с этим человеком и видел, как он относится к своим артистам. Почему со мной никогда не было конфликтов? Потому что каждый должен заниматься своим делом. А Фадеев — он очень добрый. Я не понимаю, почему другие начинают с ним спорить. Наверно, люди окрыляются, думают, что могут построить всё сами. Я видел, как он тратил свои силы на этих ребят. Если они этого не признают, то они — неблагодарные люди. У той же Наргиз — сколько клипов, сколько хитовых песен. Да это мечта для любого артиста! Я сейчас в шоке от того, что она про него говорит»…

Нарцисс даже вспомнил одну важную фразу от Фадеева, которую тот сказал ему в личном разговоре.

«Из всех, кому я писал песни, ты единственный, кто мне сказал спасибо. Все остальные думают, что так и должно быть», — процитировал Максима Пьер.

Певец отметил, что никогда не видел, чтобы известный продюсер кричал бы на кого-то из своих артистов. Потому он не понимает нынешнего поведения звезд, конфликтующих с Фадеевым. Да если пришло время расстаться, нужно расставаться друзьями, считает Пьер.