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Нинидзе спокойно относится к сплетням вокруг себя и Виторгана

По словам актрисы, доказывать кому-то свою правоту с пеной у рта она не собирается.

Нинидзе спокойно относится к сплетням вокруг себя и Виторгана
Нинидзе не собирается доказывать свою правоту/http://globallookpress.com/

Актриса Нино Нинидзе в эфире программы «МОРОЗОВА ХЗ ШОУ» на радио Energy заявила, что спокойно относится к сплетням вокруг своего имени и своего нынешнего возлюбленного, актера Максима Виторгана. По ее словам, у нее, может, и есть какие-то вопросы к себе, но себя она считает адекватным человеком.

Максим Виторган. Фото
Виторган сейчас встречается с Нинидзе/http://globallookpress.com/

«Если мне человек какой-то скажет, что я вот такая, хотя я такой не являюсь, что мне доказывать? Какой смысл?» – заявила Нино Нинидзе.

Как сказала актриса, всю жизнь ее окружают знаменитости. Напомним, что ее мать — народная артистка Грузии Ия Нинидзе. К сплетням вокруг себя она давно привыкла. При этом актриса не любит говорить о своих новых отношениях. По ее мнению, личную жизнь не стоит выносить на суд публики. Что-то, как она заявила, нужно оставить и для себя.

Как сказала актриса, если ей что-то не нравится в другом человеке, то она обязательно все выскажет в лицо. Но при этом, как она выразилась, грызть глотку и доказывать свою правоту она не будет никогда, потому что есть люди, которым все равно что-то объяснять бесполезно.

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Тэги:

Максим ВиторганНино НинидзеПрограмма "Морозова ХЗ шоу"
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Нинидзе спокойно относится к сплетням вокруг себя и Виторгана
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