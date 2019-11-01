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Широкий зад и кишки наружу: Хайди Клум выбрала эффектный образ на Хеллоуин

Над эффектным внешним видом 46-летней актрисы костюмеры и гримеры трудились почти сутки.

Широкий зад и кишки наружу: Хайди Клум выбрала эффектный образ на Хеллоуин
Хайди Клум/Фото: https://www.instagram.com/p/B4TEZdUJE-e/

46-летняя Хайди Клум не разочаровала поклонников очередным эффектным образом на празднование Хеллоуина. На этот раз актриса предстала перед страждущими в образе эффектного зомби. Над созданием полноценного образа костюмеры и гримеры поработали на славу – в общей сложности, команда трудилась сутки, ведь практически каждая деталь костюма крепилась по отдельности.

Отметим, что образ бывшей модели продуман до мельчайших деталей. Так, специалистам удалось создать вполне реалистичный накладной мозг, который был запрятан под стеклянным колпаком. Интимные зоны Клум прикрыла металлическими вставками и многочисленными трубками. Отдельно бросались в глаза пышная силиконовая грудь, вываливающиеся кишки и накладной объемный зад.

Сама Клум во время рабочего процесса рискнула пошутить, что сейчас она чувствует себя курицей. Выразила опасение немка и за возможность свободно передвигаться, а также за желание посещать дамскую комнату. Когда же Клум увидела результат, она уверенно заявила – ради такого зрелища стоит и потерпеть.

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Широкий зад и кишки наружу: Хайди Клум выбрала эффектный образ на Хеллоуин
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