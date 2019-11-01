Игры в джакузи: Дэвида Бекхэма заподозрили в романе с Кортни Кокс

55-летнюю актрису из сериала «Друзья» заподозрили в романе с женатым Дэвидом Бэкхемом. Недавно американка сама спровоцировала многочисленные слухи об отношениях с футболистом, выложив на личной странице в Instagram фото, где она и Дэвид предстали в одних купальниках в компании нескольких мужчин.

Снимки Кортни подписала не менее пикантно: «В джакузи слишком жарко». На одном из кадров многодетный отец прижимается к коллеге и широко улыбается. Впрочем, разгуляться на широкую ногу в своих фантазиях фанатам так и не удалось. Сама Кокс чуть позже пояснила, что на фото всего лишь эпизод из сериала «Modern Family». Кого именно там сыграют Бэкхем и Кокс, пока неизвестно, однако ожидается, что появятся знаменитости в одной из грядущих серий 11 сезона.

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«А где мое приглашение в эту жаркую компанию?», «Дэвид выглядит слишком счастливым», «Вы смотритесь просто восхитительно», — не захотели слушать объяснений некоторые комментирующие. Зрители же «Американской семейки» просят режиссеров не заканчивать на 11 сезоне и снимать продолжение, пока история не исчерпает себя.