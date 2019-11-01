«Постарела»: Алену Свиридову раскритиковали за расплывшееся лицо

Певица стала приглашенной гостьей на передаче «Жить здорово» с Еленой Малышевой. А потом в Сети получила неприятные комментарии.

57-летнюю певицу Алену Свиридову раскритиковали за расплывшееся лицо. 1 ноября артистка появилась на передаче «Жить здорово» с Еленой Малышевой в качестве приглашенного гостя. Свиридова рассказала, что с юношества знакома с аллергией на холод — когда дул ветер, открытые части тела певицы покрывались красными волдырями. Из-за них школьница тогда очень комплексовала, но как это лечить — не знала.

С возрастом, отмечает Свиридова, это явление прошло, однако вопросы остались. Малышева же поспешила успокоить актрису и отметила, что в ее случае краснота лица и тела — своеобразный вариант нормы. Существуют и более страшные болезни, симптомами которых является краснота, — порок сердца, розацея и волчаночная бабочка.

Некоторые зрители пятничного выпуска предпочли проигнорировать рассказ Свиридовой о своих проблемах, но отметили, что с возрастом певица стала выглядеть хуже обычного. В социальных сетях люди писали, что лицо артистки стало выглядеть более одутловатым, под глазами появились морщины. «Постарела», — уверены они.

Сама Свиридова, впрочем, возрастных изменений не скрывает и активно выкладывает в Instagram снимки без макияжа. Для поддержания же здоровья Алена активно бегает и отмечает, что в целом чувствует себя очень неплохо.