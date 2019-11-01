Шнуров не понимает, почему Собчак «шлет поцелуйчики» ему, а не Богомолову

Музыкант группы «Ленинград» Сергей Шнуров на открытии Международного музыкального фестиваля PARUS в Дубае прокомментировал свои постоянные склоки со светской львицей Ксенией Собчак. Напомним, что звезды постоянно обмениваются в соцсетях колкостями в адрес друг друга. Причем часто делают это в стихотворной форме.

Как сказал певец, он «всегда за скандал» в социальных сетях. Но при этом почему-то у многих из пользователей складывается впечатление, что он буквально ночами не спит, переживая по этому поводу. Сам он никого разубеждать и спорить по этому вопросу не собирается. Как сказал Сергей Шнуров, если после этого идет обсуждение в Сети, то значит он молодец и хороший актер.

Между тем журналисты стали говорить Шнурову слова Собчак об их скандалах в Сети, от которых, кстати, многие поклонники звезд просто в восторге. Якобы светская львица ранее признавалась, что по-прежнему без ума от Шнурова и даже шлет ему поцелуйчики.

«Видите, какая интересная вещь. Я люблю свою жену. Ксения Собчак, по идее, должна любить Константина Богомолова. Но шлет поцелуйчики почему-то мне», — заметил Сергей Шнуров, слова которого приводит портал «7 дней».