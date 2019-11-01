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Дочь Игоря Николаева выучила названия стран на английском

Музыкант с гордостью поделился очередным видео с дочерью Вероникой.

Дочь Игоря Николаева выучила названия стран на английском
Игорь Николаев. Фото: Владимир Веленгурин/КП

Игорь Николаев часто делится достижениями своей дочери Вероники. Четырехлетняя Вероника не устает удивлять родителей своими талантами. 

На этот раз Николаев показал подписчикам ролик, в котором его дочь просят назвать страны, флаги которых она видит. Девочка отлично справляется с заданием. Она безошибочно называет Иран, Малайзию, Иорданию, Филиппины, Китай и другие государства. Причем, делает это на английском языке. 

«А в книжке — ещё очень много флагов! Вероника знает все!!! Горжусь!» — признался музыкант. Его подписчики также оценили способности маленькой Вероники. «Вот это да!!!! Ай да Ника!!!» — восхитился актер Михаил Грушевский. «Как хорошо! Мир огромен и прекрасен, и он весь открыт для твоей малышки!» — написала поэт-пессеник Лилия Виноградова. «Умница!!» — оценила Марина Юдашкина. «Браво!» — высказался Леонид Агутин. 

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дети звездИгорь НиколаевЛеонид АгутинМарина Юдашкина
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Дочь Игоря Николаева выучила названия стран на английском
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