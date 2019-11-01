Дочь Игоря Николаева выучила названия стран на английском

Игорь Николаев часто делится достижениями своей дочери Вероники. Четырехлетняя Вероника не устает удивлять родителей своими талантами.

На этот раз Николаев показал подписчикам ролик, в котором его дочь просят назвать страны, флаги которых она видит. Девочка отлично справляется с заданием. Она безошибочно называет Иран, Малайзию, Иорданию, Филиппины, Китай и другие государства. Причем, делает это на английском языке.

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«А в книжке — ещё очень много флагов! Вероника знает все!!! Горжусь!» — признался музыкант. Его подписчики также оценили способности маленькой Вероники. «Вот это да!!!! Ай да Ника!!!» — восхитился актер Михаил Грушевский. «Как хорошо! Мир огромен и прекрасен, и он весь открыт для твоей малышки!» — написала поэт-пессеник Лилия Виноградова. «Умница!!» — оценила Марина Юдашкина. «Браво!» — высказался Леонид Агутин.