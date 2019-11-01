ЗВЕЗДЫ

«Будьте бдительны!»: Сергей Безруков предупредил о мошенниках, прикидывающихся им

Актер сменил фото профиля в Instagram, вспомнив фотографа, сделавшего снимок.

«Будьте бдительны!»: Сергей Безруков предупредил о мошенниках, прикидывающихся им
Сергей Безруков. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Сергей Безруков решил поменять фотографию профиля, которая долгое время украшала его микроблог. «Время идёт, и настал день сменить «старый молодой» фейспалм — на новый «зрелый»», — объяснил актер. 

Он рассказал, что автор нынешнего снимка — фотохудожник Николай Тарханов. Как понятно из слов Безрукова, фотография — своеобразная дань памяти фотографу, который умер весной этого года. 

Безруков предупредил подписчиков, что скоро это же фото может появиться на фейковых аккаунтах. «Они копируют также и мои посты, и периодически выдают меня за себя. Будьте бдительны!» — призвал Сергей поклонников. Он добавил, что его аккаунт помечен синей галочкой. Актер также обратился и к самим «клонам»: «Уважайте мнение человека, фанстраницу которого вы представляете…»

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

мошенникиновое фотообщение с поклонникамиСергей Безруков
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Будьте бдительны!»: Сергей Безруков предупредил о мошенниках, прикидывающихся им
Интересно?
Поделись с друзьями: