«Будьте бдительны!»: Сергей Безруков предупредил о мошенниках, прикидывающихся им

Сергей Безруков решил поменять фотографию профиля, которая долгое время украшала его микроблог. «Время идёт, и настал день сменить «старый молодой» фейспалм — на новый «зрелый»», — объяснил актер.

Он рассказал, что автор нынешнего снимка — фотохудожник Николай Тарханов. Как понятно из слов Безрукова, фотография — своеобразная дань памяти фотографу, который умер весной этого года.

Безруков предупредил подписчиков, что скоро это же фото может появиться на фейковых аккаунтах. «Они копируют также и мои посты, и периодически выдают меня за себя. Будьте бдительны!» — призвал Сергей поклонников. Он добавил, что его аккаунт помечен синей галочкой. Актер также обратился и к самим «клонам»: «Уважайте мнение человека, фанстраницу которого вы представляете…»