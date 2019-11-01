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«Мне кажется, я схожу с ума»: Александр Ревва вспомнил, как его облили ледяной водой

Артист отметил годовщину съемок своего клипа «Запутался».

«Мне кажется, я схожу с ума»: Александр Ревва вспомнил, как его облили ледяной водой
Александр Ревва. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Александр Ревва решил отметить год со дня съемок одного из самых популярных клипов Артура Пирожкова «Запутался». Он напомнил, что песню написал Александр Чемеров, а клип снял известный режиссер Алан Бадоев. Не упустил Ревва и того факта, что в видео снялась его жена Анжелика Ревва. 

По словам артиста, на съемках было немало сложностей. Во-первых, команда работала 27 часов. А самым запоминающимся происшествием было то, когда на Ревву сверху из ведра выливали ледяную воду — в клипе она играла «роль» шампанского. «Это помогло вывести меня из обморочного состояния!!! Я до сих пор поражён трудоспособностью настоящего профессионального Человека и Режиссера Алана Бадоева!!!» — признается Александр. 

Текст он сопроводил роликом о том, как снимался клип. В видео артист замечает, что съемки начинаются в шесть утра. «Это очень логично», — шутит Ревва. «Мне кажется, я схожу с ума», — добавляет он. 

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Тэги:

Алан БадоевАлександр РевваАртур Пирожковклип
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«Мне кажется, я схожу с ума»: Александр Ревва вспомнил, как его облили ледяной водой
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