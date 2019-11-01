«Мне кажется, я схожу с ума»: Александр Ревва вспомнил, как его облили ледяной водой

Александр Ревва решил отметить год со дня съемок одного из самых популярных клипов Артура Пирожкова «Запутался». Он напомнил, что песню написал Александр Чемеров, а клип снял известный режиссер Алан Бадоев. Не упустил Ревва и того факта, что в видео снялась его жена Анжелика Ревва.

По словам артиста, на съемках было немало сложностей. Во-первых, команда работала 27 часов. А самым запоминающимся происшествием было то, когда на Ревву сверху из ведра выливали ледяную воду — в клипе она играла «роль» шампанского. «Это помогло вывести меня из обморочного состояния!!! Я до сих пор поражён трудоспособностью настоящего профессионального Человека и Режиссера Алана Бадоева!!!» — признается Александр.

Текст он сопроводил роликом о том, как снимался клип. В видео артист замечает, что съемки начинаются в шесть утра. «Это очень логично», — шутит Ревва. «Мне кажется, я схожу с ума», — добавляет он.