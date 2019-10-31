ЗВЕЗДЫ

Растолстела и поседела: Глюкоза решилась на смелое преображение

Певица выбрала необычный образ для Хэллоуина.

Растолстела и поседела: Глюкоза решилась на смелое преображение
Наталья Чистякова-Ионова. фото: globallookpress.com/

Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, не боится выглядеть вызывающе. Она обладает стройной фигурой, которую любит подчеркивать экстравагантными платьями или откровенными сценическими костюмами. Обычно поклонники не скрывают, что завидуют идеальному телу звезды. Однако артистка нашла чем удивить своих подписчиков в такой праздник, как Хэллоуин.

В России мало кто отмечает День всех святых. Однако с каждым годом все больше артистов наряжаются в костюмы ради забавы. Если супруга Александра Овечкина решила перевоплотиться в сексуальную судью, а Наталья Подольская в леди Эластику из «Суперсемейки», то Глюкоза решила немного посмеяться сама над собой. Она предстала в образе бабушки. На новом фото певица позирует в платье-халате в горох, которое подчеркнуло ее «толстую» фигуру, и в парике из седых волос.

Чистякова хмурит лицо, держа в руках табличку: «Пропал щенок». Четвероногого друга можно увидеть на пятой точке знаменитости. К счастью, он всего лишь плюшевый.

«Люблю Halloween за все эти костюмы», — заявила артистка.

Поклонникам понравился необычный образ «старушки». Многие не упустили возможности пошутить над Глюкозой. «Постаревшая Грета Тунберг», «Наташ, ну костюмчик огонь», «Это типа „потерялась собачка“», «Я тебя обожаю», «Так можно и на сцену», «Постаревшая Ники Минаж», «Теперь я видел все», — прокомментировали пост подписчики. К слову, подобный наряд в интернет-магазинах стоит около 6- 7 тысяч рублей.

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ГлюкозаЗвездный стильНаталья Ионова-ЧистяковаХэллоуин
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Растолстела и поседела: Глюкоза решилась на смелое преображение
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