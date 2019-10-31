Натали ударилась в ностальгию и показала фото с кудрями 20-летней давности

Певицу Натали широкая публика узнала в 1998 году. Тогда ее песня «Ветер с моря дул» стала настоящим хитом, который звучал отовсюду по всей стране. Второй взлет карьеры артистки случился уже в 2013 — тогда она спела «О боже, какой мужчина!».

Несмотря на то, что Натали продолжает радовать поклонников новыми треками, в сердцах большинства она остается юной девушкой, поющей про «ветер с моря».

45-летняя Наталья Рудина (настоящее имя певицы) решила поностальгировать и разместила в своем микроблоге собственное фото 20-летней давности. «20 лет назад… 1999 год… для съемки концерта «Песня года 2000»», — подписала снимок артистка.

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Подписчики также с радостью вспомнили конец 90-х и оценили образ молодой Натали. «Наталья — Повелительница ветров!», «Наташенька, время над вами не властно», «Кукла Натали, вообще не изменились. Такая же девочка красоточка», — написали восторженные поклонники.