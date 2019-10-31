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Не покладая ног: Волочкова готовит эксклюзивный танец для концерта Пугачевой

Балерина тренируется днями напролет.

Не покладая ног: Волочкова готовит эксклюзивный танец для концерта Пугачевой
Анастасия Волочкова. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС/Архив "ЭГ"

В своем официальном аккаунте Instagram балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала подготовку к концерту Аллы Борисовны Пугачевой в Минске и презентации фильма «Тот самый концерт». Хоть это и было поначалу секретом, но мы выяснили, что балерина также выступит на шоу. Как пишет Волочкова, юбилейный концерт Аллы Борисовны для нее — грандиозное представление! А полюбоваться на танец Анастасии вы можете прямо сейчас:

Хотя некоторые комментаторы настроены агрессивно и рекомендуют Анастасии не заниматься глупостями, большинство все же поддерживают Волочкову и желают ей удачи.

Напомним, Анастасия Волочкова ведет авторскую колонку на портале Teleprogramma.pro, в своем последнем материале она объяснила, что «надо быть леди в жизни и сексуальной сучкой в постели».

Тем временем Алла Борисовна нежно обратилась к мужу на личной страничке Instagram, опубликовав свежее селфи.

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Тэги:

Алла ПугачеваАнастасия Волочковаконцерт
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Не покладая ног: Волочкова готовит эксклюзивный танец для концерта Пугачевой
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