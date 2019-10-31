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Королям закон не писан: оглашен перечень привилегий монаршей семьи

В то время как такие документы, как водительские права и загранпаспорт — обязательны для всех, кто водит автомобиль или путешествует за границу, монархине они не нужны.

Королям закон не писан: оглашен перечень привилегий монаршей семьи
Королева Елизавета 2. Фото: Globallookpress

Елизавета II водит автомобиль с юности и даже в свои 93 года обожает погонять по своему поместью. Однако специальные курсы Ее Величество никогда не оканчивала, чтобы получить права — они ей просто не нужны.

Согласно британским законам королева единственный человек в стране от которого по закону этого не требуется.

Не нужен Елизавете II и загранпаспорт для путешествия за рубеж.

Еще одна привилегия — согласно букве закона, «гражданские и уголовные дела» не могут заводиться на суверена.

Это означает, что королеве не придется нести наказание, если вдруг она нарушит правила. К счастью, монархиня очень строга в отношении всего, что касается подобных дел.

За неуплату налогов простому смертному грозят штрафы, но и тут королеве и ее сыну Чарльзу повезло — они не обязаны их платить. Сын Елизаветы II владеет герцогством в Корнуолле, которое приносит многомиллионный доход каждый год.

Оно было создано специально в 14 веке, чтобы обеспечить наследника престола доход и не облагается налогами. Впрочем, и Чарльз, и его мать добровольно платят деньги в казну с 1992 года.

И последнее исключение из правил — королевские особы могут отказаться быть в составе членов жюри — по одной простой причине: они — королевские особы. Обычному же человеку за такое «финт ушами» грозит штраф в одну тысячу фунтов стерлингов.

Ранее это же правило распространялось и на королевскую прислугу, но в 2003 году было отменено, пишет Express.

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Королям закон не писан: оглашен перечень привилегий монаршей семьи
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