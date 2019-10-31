Королевские уловки: как Елизавета II и ее семья выходят из щекотливых ситуаций

Елизавете II и членам ее семьи часто приходиться общаться с разными людьми и это, порой, бывает утомительно.

Чтобы деликатно оборвать разговор, Ее Величество и члены ее семейства разработали целую систему «тайных знаков», которые дают персоналу понять, что пора и вмешаться и под благовидным предлогом избавить королеву от докучливого собеседника.

«Сигнал SOS» Елизавета II обычно подает при помощи своей неизменной «спутницы» — сумочки. Она может перекладывать ее из руки в руку или же поставить на пол.

Кроме этого монархиня иногда усиленно крутит на пальце обручальное кольцо — это тоже относится к «сигналу бедствия».

Так или иначе, слуги тут же «прочтут» скрытое «послание» и с извинениями оборвут беседу, мол, вас там очень желает видеть архиепископ.

Но королева не единственная, кого припрятан «козырь в рукаве». Принц Филипп предпочитает мягко прокладывать себе путь в толпе, останавливаясь лишь на мгновение, чтобы перекинуться парой слов, и нигде не задерживаясь.

А принц Чарльз предпочитает завершать разговор какой-нибудь шуточкой, чтобы переключиться на следующего собеседника, пишет Express.