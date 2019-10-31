Кем могла стать Кейт Миддлтон, если бы дала принцу Уильяму от ворот поворот

До того, как герцогиня Кембриджская встретила будущего супруга, у нее было несколько увлечений.

Несмотря на то, что Кейт Миддлтон выросла в привилегированной семье, к дворянам она не принадлежала.

После того, как она окончила университет она некоторое время работала семейном бизнесе своих родителей — поставкой товаров для праздников.

Ее мать — Кэрол Миддлтон в одном из интервью рассказала, что ее дочери пришла идея поставлять товары для детей «Первый день рождения». Кейт со всей серьезностью подошла к вопросу, внимательно изучая каталоги, чтобы выбрать подходящие вещи для малышей.

Позже она переехала в Лондон, где неполный день работала в магазине. В ее обязанности входила закупка аксессуаров.

Бывшая владелица лавочки Бель Робинсон рассказала, что даже когда Кейт начала встречаться с Уильямом, нос она не задирала и легко общалась со всеми, начиная от водителей грузовиков и заканчивая продавщицами.

Скорее всего, если бы Кейт продолжила работать на этом поприще, то она скорее рано или поздно запустила свою линейку одежды для женщин, а также детей, так как была очень сведуща в этих вопросах, пишет Express.