Плюс два килограмма и инъекции: эксперт рассказала, за счет чего преобразилась Джоли

Анджелина Джоли не так давно снялась в роли сердобольной феи в фильме «Малефисента: Владычица тьмы». Пока картина идет в прокате и радует, как взрослых, так и детей, сама актриса приехала на Канарские острова. Там она снимается в новом фильме «Вечные». Однако расписание 44-летней звезды не сильно плотное, поэтому иногда у нее выдаются выходные, которые она посвящает шопингу.

больше по теме Мне и без Питта хорошо: Анджелина Джоли отрывается на Канарских островах Актриса вместе с детьми хорошо проводит время на острове Фуэртевентура.

На испанском острове Фуэртевентура много белых пляжей и пещер, но Джоли больше интересны дисконтные магазины. Не так давно ее видели в супермаркете в белом мятом платье, напоминающем ночную сорочку. Наряд просвечивал, что смутило продавцов. Они заметили, что актриса забыла надеть нижнее белье. Сопровождала ее 11-летняя дочь Вивиьен, снова выбравшая наряд под мальчика.

А накануне Анджелина снова была замечена в магазине. На этот раз она была одна и купила огромного плюшевого носорога и другие игрушки, которые поместила в пакет. По всей видимости, это подарки для ее младших наследников. Артистка собрала волосы в хвост, а стройную фигуру подчеркнула монохромным нарядом, состоящим из кофты с глубоким декольте и длинной юбки свободного кроя. Артистка дополнила образ широким кожаным ремнем и солнцезащитными очками в крупной оправе.

Как известно, Джоли предрасположена к раку, поэтому некоторое время назад голливудской звезде удалили обе молочные железы, а затем яичники и фаллопиевы трубы. Однако сейчас актриса выглядит посвежевшей, а ее тело не такое худое, как раньше. Марият Мухина, звёздный диетолог и косметолог, рассказала порталу Teleprogramma.pro, что думает о нынешнем состоянии Анджелины.

«Да, она поправилась. Актриса набрала вес, а ведь все долго обсуждали ее худобу. Она выглядела не очень хорошо, потому что у нее было чрезмерное похудание, об этом все писали. Писали, что находится на грани анорексии. Даже на последних кадрах в октябре видна ее худоба, там у нее тонкая талия в черном платье, возможно был корсет, но тем ни менее. А уже на новых снимках, где она в бежевом наряде, видна жировая прослойка на животе — примерно два сантиметра», — рассказала эксперт.

Марият отметила, что это нормальное количество подкожно жировой клетчатки для тела. Снимки продемонстрировали, что у Джоли появился жир именно в области живота чуть ниже пупка. «Это отразилось и на ее лице. У нее улучшилась кожа, морщины не выражены. Возможно, что она прошла курс косметологических процедур, инъекций красоты», — добавила эксперт. По ее словам, сейчас многие знаменитости перед красной дорожкой прибегают к технологии Air-Jet, которая не оставляет следов инъекций, а также баромассажам. А так как Джоли открывает шею и декольте, то значит ей там нечего скрывать.