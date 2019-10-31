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«Помои на бывшего»: Миро осудила Лолиту за вынос сора из избы после развода

Известный блогер Лена Миро вновь раскритиковала певицу, сказав, что порывает все отношения с подругами, которые публично осуждают бывших мужей.

«Помои на бывшего»: Миро осудила Лолиту за вынос сора из избы после развода
Лолита Милявская. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

После развода Лолиты Милявской с Дмитрием Ивановым прошло уже немало времени. Однако она до сих пор продолжает время от времени комментировать свою жизнь с бывшим супругом. Эту тему не могла обойти стороной известный блогер Лена Миро.

Лолита Милявская
Лолита Милявская. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

В своей заметке она кратко пересказала историю взаимоотношений Милявской и фитнес-инструктора, который завел отношения с молодой женщиной из Белоруссии. Миро обращает внимание на разницу в поведении бывших супругов. По ее словам, Лолита «обиженным слоном трубит» о предательстве экс-мужа. В то же время сам Дмитрий предпочитает не распространяться о причинах расставания. 

Позицию Иванова Лена считает правильной. Она утверждает, что не стоит выносить сор из избы. «Интеллигентные люди так не разводятся», — заявила блогер. Она отметила, что разорвала отношения с подругами, которые нелестно отзывались о бывших мужьях. 

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бракоразводный процессжизнь после разводаЛена МироЛолита Милявская
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«Помои на бывшего»: Миро осудила Лолиту за вынос сора из избы после развода
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