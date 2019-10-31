Спустя годы автомобиль из фильма о Джеймсе Бонде продадут на аукционе

Суперагент Джеймс Бонд вскоре останется без автомобиля. На аукционе Sotheby’s в Абу-Даби выставят суперкар Jaguar C-X75 из фильма «Спектр». Этот поистине шедевр автопрома был создан специально для одной из сцен погони в картине о всемирно известном шпионе. Начальная цена машины пока остается под вопросом, но коллекционерам явно придется выложить кругленькую сумму, сообщает издание Motor.ru.

Jaguar C-X75 впервые продемонстрировали еще в 2010 году на Парижском автосалоне. Автомобиль может похвастаться мощностью в 779 лошадиных сил, заявленная максимальная скорость — 330 километров в час.

В 2014 году продюсеры фильма «Спектр» заказали у Williams Advanced Engineering создание сразу шести суперкаров: двух обычных и четырех «особенных», для сцен погони. Выставленный на продажу экземпляр — как раз один из этой четверки, его использовали для съемок крупных планов.

Авторы новой части картины о Джеймсе Бонде анонсировали нового злодея. Очередной фильм об агенте должен стартовать в прокате в апреле 2020 года. 25-ю по счету ленту создатели назвали «Не время умирать». Вопреки ожиданиям публики, главного героя сыграет не женщина, а уже привычный зрителям в этом образе Дэниэл Крейг.

В интернете появился первый постер будущего боевика. На нем изображен Крэйг как всегда в элегантном костюме, который напряженно всматривается вдаль. Назвать постер хоть отчасти информативным, мягко говоря, нельзя.

И не забывайте, специалист по пластической хирургии измерил лица актеров, которые играли агента 007, а после авторитетно назвал самого «некрасивого» Джеймса Бонда. Признаться честно, с его мнением очень многие не согласились.