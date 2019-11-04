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«Это спазм, который она не контролирует»: почему заикается Дарья Клюкина

Эксперт портала Teleprogramma.pro объяснил причину дефекта в речи звезды шоу «Холостяк», а теперь поющей жены бизнесмена.

«Это спазм, который она не контролирует»: почему заикается Дарья Клюкина
Дарья Клюкина. Фото: https://www.instagram.com/klyukina_d/

Об особенности речи Дарьи стало известно во время съемок «Холостяка». В самые волнительные моменты шоу девушка начинала заикаться. Буквально каждое слово давалось красотке с трудом.

Поначалу из-за этого Даша даже хотела отказаться от участия в проекте. Однако после именно эта «изюминка» стала ее визитной карточкой.

А вот сама Клюкина придумала своему недостатку красивое оправдание:

«Мне как-то сказали: «Даша, ты настолько красива! Должно же в тебе хоть что-то быть «не так».

Дарья Клюкина
Дарья Клюкина. Фото: https://www.instagram.com/klyukina_d/

Эксперт портала Teleprogramma.pro уверен, что Даша может справиться с заиканием в любой момент.

«Даша говорила в интервью, что ее испугала собака. Испуг вызывает спазм. В организме это откладывается. И когда, пусть уже во взрослом возрасте, человек пытается что-то произнести, то ему бывает это трудно сделать. Даша не может контролировать эти спазмы», — поделилась с корреспондентом Teleprogramma.pro логопед-психолог центра развития речи «Доброе слово» Дина Сорокина.

Эксперт добавила, что исправить дефект Даши возможно и сейчас. И все, что для этого требуется, это поработать с лого-психологом.

«Есть целый комплекс упражнений, которые способствуют тому, чтобы эти реакции прошли. И человек мог спокойно опираться на подсказки, которые дает ему логопед-психолог и дальше говорить без запинок», — продолжила Сорокина.

Впрочем, один шаг на пути к красивой речи Даша, как минимум, сделала. Недавно она выпустила песню «Равновесие». При этом девушка заметила, что ни в коем случае не гонится за славой Ольги Бузовой и не спешит записывать себя в певицы. Однако слышала, что пение поможет ей справиться с заиканием.

«Человек отвлекается и учится не просто говорить, а петь. Правильно дышать. И когда заикающиеся люди поют, то у них не бывает запинок», — заметила логопед.

В любом случае, Даше эта милая особенность уж точно не мешает в жизни. В конце концов, Оля Бузова же продолжает вести телестройку, путая слова, название мультфильмов и городов!

К тому же, самое главное — счастливое замужество — девушка уже получила. В этом году она сыграла свадьбу с топ-менеджером медиахолдинга Владимиром Чоповым.

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«Холостяк»Владимир ЧоповДаша КлюкинаОльга Бузова
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«Это спазм, который она не контролирует»: почему заикается Дарья Клюкина
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