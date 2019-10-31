Любовница Алибасова-младшего фальсифицировала беременность ради квартиры

Фамилия Алибасов у многих ассоциируется со скандалом. Еще не все отошли от отравления Бари, как теперь его сын публично выясняет отношения с пока еще законной женой Виолеттой Гришиной и любовницей — моделью Марией Клюевой. Как показал детектор лжи, продюсер не только поднимал руку на супругу, когда она ждала от него ребенка, но и жил на две семьи несколько месяцев. Жестоко он обращался и со своей любовницей. Она даже хотела подать на него в суд, но передумала, так как узнала, что беременна.

«21 октября я узнала, что беременна. Если изначально задержку я списывала на перенесенный стресс в связи с избиениями и расстройством психическим, то сейчас стало все понятно. Я делала тест до предыдущих съемок: тогда была одна полоска, а вторая полоска была размыта. Я об этом умолчала, так как беременным нельзя проходить детектор лжи, а я хотела доказать правду, что он меня избивает», — пояснила Мария в эфире передачи «На самом деле».

При этом девушка не стала скрывать, что никаких анализов, кроме обычного теста на беременность, она не делала. По словам модели, у нее диагностировали гемофилию, поэтому она не может сдать кровь на анализ, но эксперт заверил, что эта болезнь никак не может повлиять на свертываемость крови, а следственно, героиня врет. Насторожило экспертов и то, что Мария не сделала УЗИ, хотя находится на восьмой неделе беременности.

«Он хотел этого ребенка, он просил этого ребенка, а сейчас он делает вид, что меня не знает. Я готова доказать, что это его ребенок. Пусть он обеспечит жильем своего ребенка», — высказалась Клюева.

В студии появился сам Бари-младший. Он заверил, что у него на протяжении трех месяцев не было интимной близости с моделью, поэтому она просто не может ждать ребенка от него. Проверка на детекторе лжи показала, что Алибасов на самом деле допускает возможность того, что любовница забеременела от него. Как оказалось, Мария заключила мировое соглашение с бывшим возлюбленным и получила компенсацию в размере 200 тысяч рублей за нанесенные ей побои.

Чтобы прояснить ситуацию с беременностью, прямо в студию был приглашен врач, который сделал УЗИ. «Мы провели исследование. Маточной беременности не выявлено. Могу отметить большие размеры матки для девушки, как она утверждает, не рожавшей, — это может быть связано с каким-либо заболеванием», — заключил Юрий Коневцов. Врач не стал исключать, что Мария могла принимать специальный препарат гонадотропин, чтобы ввести всех в заблуждение.