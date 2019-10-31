Сошлись во мнении: Собчак поддержала Мединского в критике «Джокера»

Министр культуры Владимир Мединский заявил в интервью на «Авторадио», что фильм «Джокер» вызвал у него чувство отторжения и исключительно негативные эмоции. И если бы картину создавали у нас в России, у нее не было бы ни единого шанса получить поддержку от минкульта.

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По словам Мединского, в его ведомство постоянно поступают заявки о том, чтобы прекратить показ фильма, однако министерство не идет на это, поскольку «у каждого человека свой вкус».

Любопытно, что вкус чиновника полностью совпал с ощущениями Ксении Собчак, которая сразу же прокомментировала вышедшее интервью в своем Telegram-канале. «Когда согласна с Мединским», — написала она.

В Instagram светская львица назвала фильм «адовой пошлятиной». Ксения не поняла, как подобные картины могут нравиться людям. «Для меня это какой-то напыщенный графоманский ужас», — сказала она.