До слёз: бывший тренер пожелал Плющенко «учеников, как он сам»

Почти к каждому достижению Евгения Плющенко можно смело добавлять «первый». Первый фигурист, выполнивший «вращение бильман», первый в истории, исполнивший комбинацию «четверной тулуп — тройной тулуп— тройной риттбергер».

Огромное количество медалей, наград, несколько мировых рекордов и, наконец, безумная, просто фантастическая сила воли. После каждой перенесенной операции, даже сложнейшего хирургического вмешательства на спине, он возвращался на лед.

Король льда — король и в жизни! Евгений — тот самый мужчина, который смог удержать рядом с собой «железную леди» российского шоу-бизнеса Яну Рудковскую и научил сына делать практически «невозможное» в пять лет: когда Гном Гномыч выполнил свой первый аксель, это приравняли к чуду.

В день рождения Евгения до слез трогательно, душевно и мило его поздравил бывший тренер Алексей Мишин.

«Желаю Жене счастья в двух направлениях: счастья в семье. Так сложилось, что женщиной всей его жизни является Яна. И тут я желаю гармонии и Жене, и Яне, — поделился с корреспондентом Teleprogramma.pro Мишин. — Второе поздравление имеется в отношении к спорту. Хочу, чтобы у Жени были такие ученики, как он сам, а тренером он стал таким же, как я».

Впрочем, поздравление уже потихоньку сбывается. В ледовом шоу Плющенко «Золушка» выступают сразу две звезды фигурного катания — Юлия Липницкая и Аделина Сотникова.

«Юля безмерно уважает Женю и обязательно поздравит его лично», — рассказала мама олимпийской чемпионки Даниела Липницкая.

23-летняя Аделина Сотникова, примерившая в шоу Плющенко образ феи-крестной, присоединилась к теплым словам, а от себя пожелала наставнику самого главного для каждого спортсмена — здоровья.

«Пусть у него будет главное — здоровье. Ну и, конечно, успехов во всем, — заметила Аделина в разговоре с Teleprogramma.pro. — Мне приятно уже много лет работать в шоу Плющенко, и в этом году тоже».

Особенный день Евгений проведет с женой и сыном. А мы не сомневаемся в том, что Яна со своей неудержимой энергией и креативом найдет, как удивить мужа.