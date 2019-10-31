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Слон и моська: Бекмамбетов уличил BadComedian в фальши

Сам режиссер относится к творчеству Евгения Баженова без злости, но и радости не испытывает.

Слон и моська: Бекмамбетов уличил BadComedian в фальши
Тимур Бекмамбетов/Фото: https://www.instagram.com/p/BcuJghthH_l/

Тимур Бекмамбетов уличил BadComedian в фальши. В беседе с Юрием Дудем режиссер рассказал, что неоднократно слышал об обзорах Евгения Баженова на его фильмы, но считает их обманом зрителя.

«Самая страшная вещь, которую он делает… 90% людей, которые смотрят его обзоры, потом не смотрят фильмы. И это фальшь. Потом меня много раз спрашивают про «нехорошие фильмы», которые я сделал. В конце концов выясняется, что человек видел обзор, но не видел самого фильма», — вспоминает Бекмамбетов.

Бекмамбетов считает блогера BadComedian интересным культурным явлением и не обижается на жесткие пародии. Режиссер мудро подметил – это личное дело самого Баженова – он показывает сценариста таким, каким его видит. Тимур также обмолвился – он не уверен, что избранный блогером формат может быть жизнеспособен на длительную перспективу.

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BadComedianБекмамбетовВдудьТимур БекмамбетовЮрий Дудь
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Слон и моська: Бекмамбетов уличил BadComedian в фальши
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