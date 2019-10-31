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Перезагрузка Фадеева: продюсер взял в обновленный лейбл одних иностранцев

При этом, он отметил, что больше не будет работать с певцами.

Перезагрузка Фадеева: продюсер взял в обновленный лейбл одних иностранцев
Максим Фадеев. Фото Рамиля Галиева / КП

Максим Фадеев объявил о наборе новых сотрудников лейбла MALFA. Мало того, нескольких человек он уже принял в свою команду, среди них есть иностранные граждане: кубинец, эстонец, несколько немцев и англичанин. Такой выбор продюсера обусловлен тем, что Фадеев намерен вывести лейбл на мировой уровень.

«Мы пойдем в англоязычную сторону, но при этом и здесь, на нашем рынке, будем делать качественный продукт», — сказал Фадеев.

При этом, музыкальный деятель заявил, что больше никогда не будет работать с певцами. Свое будущее он видит исключительно с людьми, которые сами способны создавать музыку и тексты.

«Артисты могут только петь и это единственных их плюс», — сказал Фадеев на YouTube-шоу «Алена, блин!». По его словам, с каждым артистом работает «куча людей», которая проталкивает их на сцену. «А потом – ноль благодарности, хоть бы «спасибо» сказали», — обиделся продюсер.

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Перезагрузка Фадеева: продюсер взял в обновленный лейбл одних иностранцев
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