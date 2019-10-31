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«Никогда не бываю доволен»: Бекмамбетов высказался о своих фильмах

Режиссер побывал в гостях в программе у Юрия Дудя.

«Никогда не бываю доволен»: Бекмамбетов высказался о своих фильмах
Тимур Бекмамбетов/Фото: https://www.instagram.com/p/BgM43F2BD7B/

Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов никогда не бывает доволен итоговой версией фильмов, которые он снимает. Сценарист признался, что, несмотря на большой список выпущенных картин и долгую работу в кинематографе, не существует ни одного проекта, который бы удовлетворил его полностью.

«Существуют отдельные новеллы, которыми я был доволен. Какими-то не был. Но вообще, я никогда не бываю полностью удовлетворенным», — высказал он мысль.

Отвечая на вопрос Юрия Дудя о том, как же он работает, если не удовлетворен результатом, Бекмамбетов подчеркнул – существуют так называемые сезонные кинематографические блюда, которые готовятся к определенной дате. Таковым, например, стали «Елки».

«Есть вещи, которые невозможно поменять из-за даты. Производство подобных фильмов – это ритуал», – емко выразил мысль он.

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ВдудьЕлкикиноТимур БекмамбетовЮрий Дудь
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«Никогда не бываю доволен»: Бекмамбетов высказался о своих фильмах
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