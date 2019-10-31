Попытка компромисса: Миддлтон пооткровенничала с Маркл

Еще год назад никто не мог представить, что любимица британского народа и супруга принца Гарри окажется в центре скандал и подвергнется травле. А все из-за документального фильма о поездке в Африку, где герцогиня Сассекская дала волю чувства и едва не заплакала, говоря о давлении со стороны СМИ. Она внезапно заявила, что не живет, а выживает. Примечательно, что принц Гарри тоже разоткровенничался и сказал, что почти не общается со своим братом Уильямом.

Многие уже подвергли критике Маркл. Так поступила ведущую Венди Уильямс, которая уверена, что экс-актриса знала на что шла, когда согласилась стать женой принца. С ней согласна и сестра герцогини Сассекской Саманта. Но похоже, что случившееся может сблизить Меган с Кейт Миддлтон. Давно ходят слухи, что девушки не ладят между собой, но супруга принца Уильяма сжалилась над родственницей и откровенно с ней поговорила о произошедшем.

Кэтрин решила помочь ей наладить отношения со СМИ. Она поделилась своим опытом, так как тоже всегда находится на виду у общества и ее ежедневно преследуют папарацци. Герцогиня Кембриджская дала понять, что Маркл сама отчасти виновата в происходящем с ней. Миддлтон считает, что отношения с прессой у жены принца Гарри начали портиться давно, а следовательно она должна была понять, что что-то делает не так. После чего Кейт предложила Меган свою помощь в «разборе полетов», то есть в выявлении просчетов в поведении супруги принца Гарри.

Об этом рассказал бывший королевский корреспондент Фил Дампир. «Мне сказали, что Кейт старается собрать всех вместе и помочь Меган», — отметил он. Господин Дампир подчеркнул, что Миддлтон полна решимости помочь Меган и принцу Гарри справиться с их борьбой и затянуть трещины между герцогом Сассекским и его братом принцем Уильямом. Мужчина предположил, что герцогиня пытается избежать возможности переезда Гарри и Меган из Великобритании, об этом пишет Express.