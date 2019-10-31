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«Общество больное»: Пригожин посоветовал восхищаться богатыми и образованными

В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro продюсер эмоционально высказался о хейтерах.

«Общество больное»: Пригожин посоветовал восхищаться богатыми и образованными
Иосиф Пригожин. фото: globallookpress.com

Иосиф Пригожин и Валерия состоят в браке уже 15 лет. Они счастливы вместе, что и не устают показывать. Более того, супруги неразлучны ни дома, ни на работе. Сейчас певица гастролирует, и продюсер сопровождает ее в туре. Накануне артистка побывала в родном Саратове, а на следующий день продолжила поездку по городам России. Пригожин часто делится фото и видео из путешествий. Как оказалось, порой пользователи Сети воспринимают это как хвастовство.

В интервью для портала Teleprogramma.pro Иосиф рассказал, что расстраивает его в последнее время. «У нас общество не готово быть цивилизованным. Вместо того, чтобы восхищаться героями, звездами, некоторые представители общества позволяют себе писать такие сквернословия в отношении этого героя, давая оценку, не понимая глубины вопроса. И это просто заходя в Instagram», — возмутился продюсер. Он не стал скрывать, что так происходило и с ним.

«Едет певица Валерия по маршруту. Она что, должна на „Жигулях“ передвигаться 600 км? Она передвигается на „Минивэне“, и какая-то **** пишет ей, что она с жиру бесится. С какого жиру?!» — стал негодовать Пригожин.

Он рассказал, что его супруга много путешествует, и часто случается так, что самолеты ломаются, а это потеря сил, времени и лишний стресс. При этом, по его словам, супруга всегда спокойно на все реагирует. Хоть порой ей приходится находиться в дороге очень много времени, без нормальной еды и сна. Иосиф отметил, что она выбрала такую профессию и понимает, что это часть ее работы, поэтому не жалуется.

«Общество больное, как раковая опухоль у каждого в голове. Вместо того, чтобы восторгаться и стремиться к этим людям, быть такими же, как они, восхищаться богатыми людьми, восхищаться образованными людьми, они включают быдло-составляющее, которое парализует многих творческих людей. Они расстраиваются», — высказался продюсер.

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авторские праваИосиф ПригожинМайкл Джексон
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«Общество больное»: Пригожин посоветовал восхищаться богатыми и образованными
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