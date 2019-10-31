Довыпендривался: Батрутдинов получил травму во время свидания на Бали

Юморист хотел поужинать на берегу с серфершей и покататься на доске, но его смыло волной.

Вот уже несколько недель зрители следят за тем, как Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов снова пытаются обрести любовь. Съемки проекта «План Б» проходят на острове Бали. Популярная певица и обаятельный актер уже познакомились с теми, кто хочет завоевать их сердца, и даже сходили на свидания. Тимур успешно полетал на параплане с Оксаной из Лос-Анджелеса, а Ольга понежилась в спа с тем, кого вечером решила выгнать.

Как оказалось, следующее свидание друга Гарика Харламова закончилось травмой. На этот раз Батрутдинов отправился на побережье вместе с серфершей Эллиной Канкадзе. Она давно живет на Бали и покоряет волны. Блондинка сразу дала понять артистку, что свободолюбива и никогда не откажется от своего любимого дела. Чтобы Тимур сам понял, что это такое — оседлать волну — она пригласила его на свидание с океаном.

Однако романтическая обстановка не только расслабила молодых людей, но и привела к плохому исходу. Разбушевавшийся океан не позволил Батрутдинову поймать волну. Более того, воды были такими сильными, что герои проекта получили травмы. Эллина ударилась об риф, а Тимур повредил ребро и, к сожалению, на доску больше встать не мог. Кроме этого, волна смыла романтичный перекус на берегу.

Радует лишь то, что юморист успел проявить симпатию к своей потенциальной невесте. Он не стал скрывать, что хотел ущипнуть ее за ягодицу во время серфинга. Чем закончилось свидание молодых людей и кто покинет шоу, можно будет увидеть в новом выпуске «Плана Б» на ТНТ 3 ноября в 20:30.