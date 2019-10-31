ЗВЕЗДЫ

Без гречки: на завтраке Собчак и Рудковской не хватало любимого блюда телеведущей

Звезды предпочли побаловать себя изысканными фруктами.

Без гречки: на завтраке Собчак и Рудковской не хватало любимого блюда телеведущей
Рудковская и Собчак вместе позавтракали/http://globallookpress.com/

Продюсер Яна Рудковская в Instagram опубликовала совместный снимок со светской львицей Ксенией Собчак. Не для кого не секрет, что звезды дружат на протяжении многих лет.

Как сказала Яна Рудковская, они редко завтракают с Ксенией Собчак. При этом она сказала, что это тот случай, когда ее кто-то продюсирует. Скоро, как известно, выйдет новое шоу «Яна супер». Его героем, судя по всему, станет экс-кандидат в президенты страны и самая цитируемая женщина России Ксения Собчак.

«Спасибо тебе за твою идею и за веру в нашу гремучую смесь! Ждём 9 ноября премьеру! От себя же хочу добавить, что равнодушных не будет. Смотрите и обсуждайте! Мы хотим этого», — заявила Яна Рудковская.

Отметим, что завтракали звезды исключительно дорогими ягодами. При этом всем памятна недавняя фотография на страничке Ксении Собчак, где она ест гречневую кашу. Тогда она как раз троллила Яну Рудковскую и ее изысканные завтраки, которыми та так любит хвастаться.

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Без гречки: на завтраке Собчак и Рудковской не хватало любимого блюда телеведущей
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