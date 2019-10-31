Без гречки: на завтраке Собчак и Рудковской не хватало любимого блюда телеведущей

Продюсер Яна Рудковская в Instagram опубликовала совместный снимок со светской львицей Ксенией Собчак. Не для кого не секрет, что звезды дружат на протяжении многих лет.

Как сказала Яна Рудковская, они редко завтракают с Ксенией Собчак. При этом она сказала, что это тот случай, когда ее кто-то продюсирует. Скоро, как известно, выйдет новое шоу «Яна супер». Его героем, судя по всему, станет экс-кандидат в президенты страны и самая цитируемая женщина России Ксения Собчак.

больше по теме Собчак и Рудковская выдержали натиск журналистов на презентации нового проекта Светские львицы рассказали о новом реалити-шоу и показали первую серию своего проекта.

«Спасибо тебе за твою идею и за веру в нашу гремучую смесь! Ждём 9 ноября премьеру! От себя же хочу добавить, что равнодушных не будет. Смотрите и обсуждайте! Мы хотим этого», — заявила Яна Рудковская.

Отметим, что завтракали звезды исключительно дорогими ягодами. При этом всем памятна недавняя фотография на страничке Ксении Собчак, где она ест гречневую кашу. Тогда она как раз троллила Яну Рудковскую и ее изысканные завтраки, которыми та так любит хвастаться.