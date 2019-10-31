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Объяснимые чудеса: как Решетова быстро пришла в форму после родов

Малыш появился на свет у модели всего две недели назад.

Объяснимые чудеса: как Решетова быстро пришла в форму после родов
Анастасия Решетова. Фото https://www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/

16 октября девушка Тимати, Анастасия Решетова, родила ребенка – малыша Ратмира. С тех пор прошло всего две недели. Но уже сейчас модель практически пришла в прежнюю форму. Свою фигуру звезда продемонстрировала в своем блоге. И хотя Анастасия разглядела у себя какой-то животик, обычные дамы могут таким формам только позавидовать.

Teleprogramma.pro поинтересовалась у фитнес-эксперта и телеведущего Эдуарда Каневского, в чем ее секрет и насколько типично такое быстрое возвращение в форму.

Оказалось, что никакого волшебства тут нет, просто девушка, скорее всего, отлично подготовилась к своему «интересному» положению и заранее наработала хороший мышечный корсет. Также Анастасия соблюдала режим питания как до беременности, так и во время нее, не «наев» лишних килограммов.

По словам Эдуарда, нормально набрать за беременность 10–12 кг, а не 20 кг, как сейчас принято считать. «Норму увеличили из-за того, что современные дамы стали лучше жить и больше кушать, хотя физиологически это никак не оправдано», — объяснил фитнес-эксперт. Анастасия же не стала расслабляться, заказав специальное диетическое питание даже в роддоме.

Эдуард Каневский заметил, что немаловажную роль здесь играет также генетика. А она, судя по всему, у Анастасии прекрасная.

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Объяснимые чудеса: как Решетова быстро пришла в форму после родов
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