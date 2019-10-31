Клявер вспомнил, как Вайкуле тянула «Чай вдвоём» к славе

Как сказал музыкант, именно этой певице они с Костюшкиным многому обязаны.

Музыкант Денис Клявер признался, что им со Стасом Костюшкиным, когда они были еще никому не известными исполнителями, очень помогла певица Лайма Вайкуле. По его мнению, именно она тянула их к славе.

По словам Клявера, для него самого было очень неожиданно, когда Вайкуле взялась им помогать. В какой-то момент звезда, которая была на пике популярности, сказала Кляверу и Костюшкину: «Ребята, вы классные. Давайте работать вместе».

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Как заверил Клявер, на каком-то этапе развития их музыкальной карьеры Лайма Вайкуле стала продюсером дуэта «Чай вдвоем». Певица даже договаривалась, чтобы юные исполнители участвовали в телешоу.

Как сказал Клявер, Вайкуле на вопрос, чем ее привлек дуэт «Чай вдвоем», говорила, что ей очень интересно работать с ребятами, которых она всегда считала очень талантливыми. Порой доходило до смешного. Исполнительница из Латвии просто говорила, что не будет петь одна, потому что без Клявера и Костюшкина делать ей это просто неинтересно, сообщает «Пятый канал».