Клявер вспомнил, как Вайкуле тянула «Чай вдвоём» к славе

Музыкант Денис Клявер признался, что им со Стасом Костюшкиным, когда они были еще никому не известными исполнителями, очень помогла певица Лайма Вайкуле. По его мнению, именно она тянула их к славе.
По словам Клявера, для него самого было очень неожиданно, когда Вайкуле взялась им помогать. В какой-то момент звезда, которая была на пике популярности, сказала Кляверу и Костюшкину: «Ребята, вы классные. Давайте работать вместе».
Как заверил Клявер, на каком-то этапе развития их музыкальной карьеры Лайма Вайкуле стала продюсером дуэта «Чай вдвоем». Певица даже договаривалась, чтобы юные исполнители участвовали в телешоу.
Как сказал Клявер, Вайкуле на вопрос, чем ее привлек дуэт «Чай вдвоем», говорила, что ей очень интересно работать с ребятами, которых она всегда считала очень талантливыми. Порой доходило до смешного. Исполнительница из Латвии просто говорила, что не будет петь одна, потому что без Клявера и Костюшкина делать ей это просто неинтересно, сообщает «Пятый канал».