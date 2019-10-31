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Клявер вспомнил, как Вайкуле тянула «Чай вдвоём» к славе

Как сказал музыкант, именно этой певице они с Костюшкиным многому обязаны.

Клявер вспомнил, как Вайкуле тянула «Чай вдвоём» к славе
Клявер и Костюшкин стали знаменитыми благодаря протекции Вайкуле/http://globallookpress.com/

Музыкант Денис Клявер признался, что им со Стасом Костюшкиным, когда они были еще никому не известными исполнителями, очень помогла певица Лайма Вайкуле. По его мнению, именно она тянула их к славе.

Лайма Вайкуле. Фото
Вайкуле очень помогла группе «Чай вдвоем»/http://globallookpress.com/

По словам Клявера, для него самого было очень неожиданно, когда Вайкуле взялась им помогать. В какой-то момент звезда, которая была на пике популярности, сказала Кляверу и Костюшкину: «Ребята, вы классные. Давайте работать вместе».

Как заверил Клявер, на каком-то этапе развития их музыкальной карьеры Лайма Вайкуле стала продюсером дуэта «Чай вдвоем». Певица даже договаривалась, чтобы юные исполнители участвовали в телешоу.

Как сказал Клявер, Вайкуле на вопрос, чем ее привлек дуэт «Чай вдвоем», говорила, что ей очень интересно работать с ребятами, которых она всегда считала очень талантливыми. Порой доходило до смешного. Исполнительница из Латвии просто говорила, что не будет петь одна, потому что без Клявера и Костюшкина делать ей это просто неинтересно, сообщает «Пятый канал».

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Тэги:

Группа "Чай вдвоем"Денис КляверЛайма ВайкулеСтас Костюшкин
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Клявер вспомнил, как Вайкуле тянула «Чай вдвоём» к славе
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